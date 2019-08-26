السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بدءا من 2020

يأتي ذلك بعد أن استضافت السعودية نهائي كأس السوبر الإيطالي بين جوفنتوس وميلان.



وكانت مدينة طنجة المغربية قد استضافت نهائي كأس السوبر الأسباني العام الماضي بين إشبيلية وبرشلونة.





أكد رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، أن من الممكن تنظيم كأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية في يناير 2020.موقع dh.net البلجيكي نقل تأكيد رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس في تعليق بشأن تقارير نشرتها صحيفة "ماركا" اليومية الإسبانية، التي تصدر في مدريد والتي تحدثت عن مفاوضات مع الرياض لإستضافة ستة مواسم لهذا الحدث قائلا "هذا احتمال".