بـ"المفتاح المصطنع".. عامل يسرق 43 ألف جنيه من كافيه بالنزهة.. وإحالته للمحاكمة

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أصدرت نيابة النزهة، قرارا بإحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لسرقته 43 ألف جنيه من "كافيه" محل عمله.



وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة بورود بلاغ من "محمد. ر"، 36 سنة، مدير مالي بكافيه كائن بشيراتون، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 43 ألف جنيه من داخل خزينة خاصة بالكافيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص العاملين السابقين والحالين بالكافيه محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ج. ع"، 24 سنة، عامل بالكافيه.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بسرقة المضبوطات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالكافيه محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة، داخل الخزينة فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكن من مغافلة المدير المالي واصطناع نسخة من مفاتيح الخزينة، واستولى على المبلغ المالي.



وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأضاف بتخلصه من المفتاح المصطنع المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.



وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

