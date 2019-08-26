اسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الإثنين 26/8/2019
استقرت اسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 26/8/2019 وذلك بعدما إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسباب استقرار أسعار الحديد
سعر الحديد المسلح، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019
السويدي 840 جنيه
أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه
أسمنت طرة 840 جنيه
أسمنت حلوان 840 جنيه
السويس للأسمنت 815 جنيه
أسمنت العريش العسكري 820 جنيه
أسمنت سيناء 820 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه
الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه
المسلح 855 جنيه
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