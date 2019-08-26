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اسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الإثنين 26/8/2019

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:33 م
اسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الإثنين 26/8/2019
اسعار الحديد
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استقرت اسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 26/8/2019 وذلك بعدما إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:


أسباب استقرار أسعار الحديد 


سعر الحديد المسلح، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.


أسعار الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019



السويدي                                           840 جنيه


أسمنت مصر بني سويف                         830 جنيه


أسمنت طرة                                        840 جنيه


أسمنت حلوان                                      840 جنيه


السويس للأسمنت                                 815 جنيه


أسمنت العريش العسكري                        820 جنيه


أسمنت سيناء                                      820 جنيه


لافارج للأسمنت المخصوص                      825 جنيه


الشركة العربية للأسمنت النصر                 825 جنيه


المسلح                                               855 جنيه

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