اسعار الحديد في المصانع المصرية اليوم الإثنين 26/8/2019





استقرت اسعار الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 26/8/2019 وذلك بعدما إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسباب استقرار أسعار الحديد





سعر الحديد المسلح، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.





أسعار الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019









السويدي 840 جنيه





أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه





أسمنت طرة 840 جنيه





أسمنت حلوان 840 جنيه





السويس للأسمنت 815 جنيه





أسمنت العريش العسكري 820 جنيه





أسمنت سيناء 820 جنيه





لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه





الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه



