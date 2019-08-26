عرض "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية" بالمجان اليوم

يستعرض "الحكاية روح" سيرة حياة الفنانين الكبار عمار الشريعي، سيد مكاوي و طه حسين، وغيرهم من الفنانين من ذوي الإحتياجات الخاصة، و كيف استطاعوا تحدي الصعاب التي واجهتم حتى أصبحوا من أهم فناني مصر و العالم العربي التي لا تنسى، من بطولة رحمة ممدوح، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، ألحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، مساعد مخرج هيثم حسن، العرض من تأليف و أشعار مصطفى زيكو، و من إخراج محمد متولي.