عرض "الحكاية روح" على مسرح الحديقة الدولية" بالمجان اليوم
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:36 م
سعد نبيل
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تقدم فرقة "مسرح الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال١٢ العرض المسرحي " الحكاية روح"، اليوم الإثنين في تمام الثامنة والنصف مساءا على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث يقدم العرض للجمهور بالمجان.
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