ورطة جديدة لـ"زيدان" في ريال مدريد

تورط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في فخ جديد حول لاعبه فينيسيوس جونيور الذي كان الشمعة المضيئة في الموسم الماضي .

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "زيدان في ورط مع اللاعب.. فقد فينيسيوس ابتسامته وقد توقف عن إسعاد البرنابيو , اللاعب شارك بديلاً ضد بلد الوليد وخلال الوقت الذي لعب فيه بالكاد ظهر , وهو ما كان واضحاً عليه مع نهاية المباراة مثل بقية الفريق".

كان فينيسيوس أبرز نجوم الفريق والنقطة المضيئة في الفريق الموسم الماضي وربما هذا ما جعل البعض يتسرع من أجل الحكم عليه , ولذلك لم يكن هذا الأمر في صالحه".

وتابعت الصحيفة:" فينيسيوس لا يزال اللاعب في طور النمو خاصة و أنه يبلغ 19 عامًا فقط ولا يزال في مرحلة التعلم وليس في مرحلة حمل فريق بأكمله , في الوقت الراهن الشعور السائد هو أن زيدان لم يثق به ".

وأردفت:" البرازيلي سيكون له أهمية , لقد شارك في أول مباراة في الدوري مع الفريق مكان هازارد المصاب , ولكن ضد بلد الوليد جاء بعد بيل وجيمس وهما لاعبان كانا أقرب إلى المغادرة قبل أسابيع " .





واختتمت قائلة:" فينيسيوس يرغب في إثبات نفسه , الشاب عازم على تغيير مستواه والتألق مرة أخرى "