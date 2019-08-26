"بوتين" يعفي السفير الروسي لدى بريطانيا ياكوفينكو من مهامه

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، ألكساندر ياكوفينكو من مهامه، مع صدور مرسوم ذي صلة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية.

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، ألكساندر ياكوفينكو من مهامه، مع صدور مرسوم ذي صلة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية.

وجاء في المرسوم: "نعفي ياكوفينكو ألكسندر فلاديميروفيتش، من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الروسي لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".

وجاء في المرسوم: "نعفي ياكوفينكو ألكسندر فلاديميروفيتش، من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض للاتحاد الروسي لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية".