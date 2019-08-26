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دكرنس وعمال المنصورة فى تجربة ودية اليوم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:37 م
دكرنس وعمال المنصورة فى تجربة ودية اليوم
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هيثم حبيب
 
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تقام فى الرابعة عصر اليوم مباراة ودية بين فريقى دكرنس و مستضيفه عمال المنصورة بملعب العمال بالمنصورة فى تجربة للفريقين من أجل الإستعداد للموسم الجديد.


جدير بالذكر أن دكرنس هو أحد فرق القسم الثانى للموسم الجديد بينما عمال المنصورة هو أحد فرق القسم الثالث بالدقهلية.


وكان دكرنس قد خاض حتى الأن ثلاث مباريات ودية منذ بداية فترة إعداد الفريق بقيادة أيمن الجمل تمكن فيها من الفوز فى مباراتين أمام بنى عبيد وبورفؤاد فيما تعادل سلبيا أمام شبان بدواى.

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