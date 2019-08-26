ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وليد أزارو يصدم الأهلي في رحيله

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:34 م
وليد أزارو يصدم الأهلي في رحيله
وليد أزارو
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

أبدى المغربي وليد أزارو موافقته على مقترح النادي لأهلى بخروجه معاراً لمدة موسم مشترطاً الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أياً من الأندية التي ترغب فى استعارته.


وتحفظ وليد أزارو على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين لمدة موسم أخر مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة اليه.


وتلقى اللاعب هجوم حاد من قبل الجماهير، خلال الأيام الماضية على خلفية تصارعه على إهدار الفرص السهلة واتهامه بخروج الفريق من كأس مصر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر