وليد أزارو يصدم الأهلي في رحيله

أبدى المغربي وليد أزارو موافقته على مقترح النادي لأهلى بخروجه معاراً لمدة موسم مشترطاً الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أياً من الأندية التي ترغب فى استعارته.





وتحفظ وليد أزارو على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين لمدة موسم أخر مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة اليه.





وتلقى اللاعب هجوم حاد من قبل الجماهير، خلال الأيام الماضية على خلفية تصارعه على إهدار الفرص السهلة واتهامه بخروج الفريق من كأس مصر.