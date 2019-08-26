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برشلونة يحسم قراره في صفقة نيمار نهائياً

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:27 م
برشلونة يحسم قراره في صفقة نيمار نهائياً
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم  الإثنين أن برشلونة  غير سعيد  بما يحدث في اعادة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو اللصيفي الحالي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صاحب 27 عاماً يرغب بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث أكد للمقربين منه بأنه لن يلعب مجدداً في ملعب حديقة الأمراء.

وكان المرشح الأقرب للتعاقد مع نيمار هو برشلونة خاصةً وأن اللاعب خياره الأول هو البرسا ويتمنى العودة من جديد للنادي الكتالوني.

ولكن بعد دخول ريال مدريد الإسباني في الصفقة، فإن الأمور أصبحت صعبة للغاية على برشلونة بشأن التعاقد مع نيمار هذا الصيف، خاصةً وأن العلاقة بين مسؤولي المرينجي وباريس سان جيرمان طيبة للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي برشلونة تعتقد أن باريس سان جيرمان لا ينوي بيع لاعبه نيمار لهم لأسباب غير معلومة.
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