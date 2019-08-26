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نيمار يحرج إدارة برشلونة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:27 م
نيمار يحرج إدارة برشلونة
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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أحرج نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نيمار تمسك بموقفه الرافض لإعلان رغبته في الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي تحسبًا لتعقد الأمور مع باريس سان جيرمان.


وأوضحت أن نيمار رفض طلب برشلونة حتى لا يضيع عليه العروض الأخرى من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في حال فشل عرض البرسا.

 

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