رجل أعمال مصري يكشف حقيقة زواجه من الراقصة جوهرة (صورة)
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:26 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
نفى رجل الأعمال المصري علاء حكيم، زواجه من الراقصة جوهرة، بعد انتشار الخبر بشكل موسع عبر صفحات مواثع التواصل الاجتماعي.
وتسببت جوهرة في نشر هذا الخبر، بعد أن قامت بنشر صورة بصحبة رجل الأعمال علاء حكيم وعلقت عليها قائلة: "سأتزوج رجل الأعمال المصرى علاء حكيم.. إذا اتفقنا الآن سنبقى شركاء.. أحبك حبيبى".
Advertisements
- والد حسام حبيب يورط ابنه في علاقته بـ شيرين عبدالوهاب (صورة)
- الراقصة "جوهرة" تكشف حقيقة زواجها من شخصية سياسية (فيديو)
- سعد الصغير ورزان مغربي بصحبة الراقصة جوهرة في روسيا (صور)
- شام ابنة أصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد 10 سنوات من الزواج
- ياسمين عبدالعزيز ترد على احتضان زوجها محمد حلاوة لـ ريهام حجاج (صور)
- قصص مثيرة.. فنانات "خطفن" الأزواج و"خربوا" البيوت آخرهن ريهام حجاج
- طليق رانيا يوسف يعلق على انتشار فيديو إباحي لها
- الراقصة جوهرة داخل مسجد بالحجاب.. هل ستعلن إسلامها؟ (صورة)