رجل أعمال مصري يكشف حقيقة زواجه من الراقصة جوهرة (صورة)





وتسببت جوهرة في نشر هذا الخبر، بعد أن قامت بنشر صورة بصحبة رجل الأعمال علاء حكيم وعلقت عليها قائلة: "سأتزوج رجل الأعمال المصرى علاء حكيم.. إذا اتفقنا الآن سنبقى شركاء.. أحبك حبيبى".

نفى رجل الأعمال المصري علاء حكيم، زواجه من الراقصة جوهرة، بعد انتشار الخبر بشكل موسع عبر صفحات مواثع التواصل الاجتماعي.