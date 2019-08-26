تراجع عدد المخرجات المشاركات وضم فيلم لمُخرج متحرش.. حقائق مثيرة عن مهرجان فينيسيا الـ 76





تنطلق خلال يومين من الآن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته رقم 76 لعام 2019 الجاري بمشاركة كوكبة من نجوم ونجمات السينما حول العالم.





ومن المنتظر أن تكن هذه النسخة الجديدة من المهرجان الأقدم في العالم، الأكثر إثارة للجدل، والأكثر حماسة لما ستشهده من أحداث ومشاركات لعدد كبير من النجوم والشخصيات التي المثيرة للغلط بمجال صناعة السينما.





وفيما يخص اليوم الافتتاحي للمهرجان، المقرر له يوم 28 من أغسطس الجاري، فقد وقع الاختيار على فيلم "زا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، لافتتاح المهرجان لهذا العام.





ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".





ومن الجدير بالذكر أن المخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، كان المخرج صاحب الفيلم الحاصل على السعفة الذهبية من مهرجان "كان" في العام الماضي، وهو فيلم "شوب ليفترز".





وخلال أيام المهرجان التي تستمر حتى يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، ستشهد السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ظهورا مميزا لعدد من أبرز نجوم هوليوود، من بينهم ميريل ستريب وبراد بيت وجوني ديب وسكارليت جوهانسون وروبرت باتنسون، ومغني فرقة "رولينج ستونز" الشهير مايك جاجر الذي يتوقع أن يشارك بفعاليات اليوم الختامي للمهرجان.





ومن أبرز أفلام الـ "بلوك بوستر" المشاركة بمهرجان فينيسيا لهذا العام، فيلم "جوكر" المشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC، من بطولة النجم خواكين فينيكس، وكذلك فيلم الخيال العلمي الجديد للنجم براد بيت، بعنوان "أد أسترا".





ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الدورة المرتقبة لمهرجان فينيسيا أحداثا مثيرة للجدل، بعد الإعلان عن عرض فيلم ضمن جدول المهرجان، للمخرج "رومان بولانسكي"، الذي سبق وأن تم عزله من أكاديمية الأوسكار على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة في عمر الـ 13، في عام 1977، وحضور بولانسكي للسجادة الحمراء لعرض فيلمه قد يفتح النار في وجه منظمو الدورة القادمة للمهرجان.





ذلك بالإضافة لتعرض لجنة تنظيم مهرجان فينيسيا للانتقاد قبل انطلاقه بعد كشفها عن قائمة المخرجين المشاركين بالمهرجان لهذا العام، والتي شهدت مشاركة 2 فقط من المخرجات، في مقابل تضمنها لـ 21 مخرج.





ومما خفف من وطأة المشاركة المتواضعة للمخرجات بالمهرجان لهذا العام، اختيار المخرجة الأرجنتينية لوكريسيا مارتيل لترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لهذه الدورة، لتكن سابع سيدة تتولى هذا المنصب عبر تاريخ مهرجان فينيسيا.





وتستضيف مدينة البندقية الإيطالية أقدم مهرجان سينمائي في العالم، والذي انطلقت فعاليات دورته الأولى عام 1932، ويعد جزءاً من معرض "بينالي فينيسيا" الشعير، وهو معرض فني ضخم للفن المعاصر.





ويمنح المهرجان جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية، إضافة لجائزة "كأس فولبي" التي تُمنح لأفضل ممثل وممثلة.