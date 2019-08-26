نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي للمعسكر الدولي المصري الصيني الأول

جاء ذلك بحضور جاو لى يينج قنصل عام الصين بالإسكندرية، والدكتور أحمد سعد عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتور سامح الأنصاري وكيل كلية الآداب، والدكتورة سهام القارح المشرف على قسم اللغة الصينية، والدكتور فتحى ابو عيانة، والدكتورة لنا حبيب،و العديد من وسائل الإعلام المصرية، والصينية.



وفى كلمته أكد الدكتور هشام جابر، أن المعسكر يعد تجربة فريدة من نوعها كونه أول معسكر دولى مع شركاء صينين على مستوى الجامعات المصرية، ويعكس التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة العلمية والثقافية والتجارية، مشيرا إلى أن المعسكر ضم خلال فترة انعقاده أبنائنا المصريين الدارسين للغة الصينية ووفر لهم البيئة والمناخ الطبيعى للغة الصينية بإستضافة الطلاب الصينين وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والمحاضرات التثقيفية وخلق جو من الالفة والصداقة بين الطلبة المصريين والصينين على أرض مصرية، مما أتاح لهم فرصة تبادل الثقافات والمهارات اللغوية والخبرات التعليمية وشجع أبناءنا المصريين على معرفة ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الصيني من خلال انشطة المعسكر.



وأكد جابر على أهمية الاتفاقيات التى وقعتها جامعة الإسكندرية مع عدة جامعات صينية، والتى تؤكد دور مصر فى تعزيز دورها فى مبادرة الحزام والطريق من خلال توقيع اتفاقيات مع الصين فى كافة المجالات لتصبح محورا هاما فى هذا المشروع، وتتماشى أيضًا مع مبادرة الرئيس السيسى لدعم مشروع تنمية محور قناة السويس الجديد والذى يتضمن إقامة كيانات صناعية ولوجيستية تخدم السفن والحاويات المارة عبر القناة، مما يتطلب إقامة مشروع مشترك يربط بين قناة السويس ومبادرة الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وفى ختام كلمته قدم سيادته الشكر للسيدة قنصل الصين على استضافتها ذلك الحدث مؤكدا على عمق العلاقة بين مصر والصين وبالأخص بين مدينتى الأسكندرية وشنجهاى.



فيما اكدت السيدة جاو لى يينج قنصل عام الصين فى كلمتها ان هذه التجربة تهدف إلى تقوية العلاقة بين الشعبين المصري والصينى والتى تهتم بتعريف الشباب بالثقافتين لخلق جو من الصداقة والألفة بين الطلبة الصينين والطلاب المصريين.



وأكد الدكتور أحمد سعد ان كلية التربية الرياضية ترحب باقامة اي معسكر فى رحابها وستوفر كل إمكانياتها لذلك متمنيآ إستضافة المعسكر المصري الصينى الثانى العام القادم.



فيما أوضح الدكتور سامح الأنصاري أن المعسكر يهدف إلى تعريف الشباب بالثقافتين واللغتين المصرية والصينية، وتبادل وتعزيز التواصل بينهم من خلال الأنشطة التى ينظمها المعسكر من انشطة إجتماعية،وثقافية، ورياضية،وترفيهة.



وأشار إلى مشاركة قسم اللغة الصينية بجامعة الإسكندرية، وجامعة القاهرة،وجامعة فاروس،وجامعة شنجهاى،لافتة إلى أهمية تلك المعسكرات فى إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة اللغة الصينية والعربية بشكل عملى، لافتا إلى توفير المناخ الطبيعى للطلاب الدارسين للغة الصينية من خلال إستضافة الطلاب الصينين واقامة الانشطة الثقافية والرياضية والمحاضرات التثقيفية وخلق جو من الالفة والصداقة بين الطلبة المصريين والصينين على أرض مصرية، مما يتيح لهم تبادل الثقافات والمهارات اللغوية والخبرات التعليمية ويشجع أبناءنا المصريين لمعرفة ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الصين من خلال انشطة المعسكر المختلفة، وبالمثل ايضا للطلبة الصينين القادمين الى مصر للتعرف على الثقافة المصرية العربية وممارسة اللغة العربية مع ابناء اللغة وخلق صداقات مع زملاءهم الطلبة المصريين والتعرف ايضا على تاريخ مصر العريق المتنوع الثرى، مما يجعلهم خير سفير وممثل لنا ولبلدنا عند عودتهم الى بلادهم.



كما أكدت الدكتورة سهام القارح ان المعسكر تتضمن جولات سياحية لتعريف الطلاب الصينين بمعالم الإسكندرية والقاهرة الأثرية.، وشارك في المعسكر 20 طالب وطالبة من جامعة الإسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة فاروس،،و 20 طالب وطالبة من جامعة شنجهاى الصينية.

شهد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الحفل الختامي للمعسكر الدولي المصري الصيني الأول الذي نظمته كلية الآداب تحت عنوان "My Summer Camp Story"، وذلك بمقر القنصلية الصينية بالإسكندرية.