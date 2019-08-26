أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب قاسم شراحيلي والرقيب إبراهيم إدريس



وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.





من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.





نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب قاسم بن احمد قاسم الشراحيلي، ولذوي الشهيد الرقيب ابراهيم بن احمد موسى ادريس، من منسوبي القوات البرية الذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.