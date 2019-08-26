ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 41888، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16717 طنا.



وغادر الميناء 1 قطار بحمولة إجمالية 1347 طن قمح، في حين غادر عدد 806 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44606 من البضائع العامة منها عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 3287 طن قمح.



استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 3 سفن حاويات وعدد 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10369 طن يوريا و4150 طن ملح و4650 طن رمل و7400 طن فوسفات و1600 طن كسب صويا.وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27422 طن ذرة و12200 طن قمح و11874 طن حديد و1847 طن خشب و5099 طن سكر و3150 طن أرز و1200 طن زيت.‎وكما بلغت حركة الصادر من الحاويات 12 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 463 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1797 حاوية مكافئة.