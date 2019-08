من بينهم فيلم عربي.. 21 فيلمًا يشاركون في المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا الـ76

تنطلق فعاليات الدورة رقم 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2019 في يوم 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل.





ويشارك في المسابقة الرسمية بدورة المهرجان لهذا العام 21 فيلم من مختلف الجنسيات ولعدد كبير من كبار المخرجين والمخرجات، ونجوم ونجمات السينما حول العالم.





ويعد الفيلم الافتتاحي للمهرجان هذا العام، هو فيلم "زا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".





وسيكون هذا الفيلم هو الأول للمخرج "هيروكازو كوري إيدا"، الذي يخرجه خارج اليابان، وبلغة مختلفة عن اللغة اليابانية، وتدور أحداثه حول نجمة سينمائية كبيرة بفرنسا تعاني من مشكلات في علاقتها مع ابنتها الوحيدة بسبب شهرتها وعملها بالفن.

وفيلم About Endlessness، للمخرج "روي أنديرسون"، وهو فيلم سويدي، وسبق أن تم اختياره للمنافسة ضمن جوائز جولدن جلوب لأفضل الأفلام الناطقة بلغة غير الإنجليزية.





ويشارك في بطولة الفيلم Lesley Leichtweis Bernardi و Ania Nova و Gloria Ormandlaky، ويعتبر الفيلم متعدد اللغات حيث يتضمن مشاهد باللغات الألمانية والسويدية والنرويجية.

ومن أفلام البلوك بوستر المشاركة بالمهرجان ضمن المسابقة الرئيسية، فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".





ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، و دونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.

ومن أستراليا، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته رقم 76، فيلم Babyteeth، وهو من إخراج "شانون ميرفي"، وسيكون عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان فينسيا وفي يوم 4 سبتمبر تحديدا.





ويعد فيلم Babyteeth، عمل درامي كوميدي مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة Rita Kalnejais، ويشارك في بطولته "بن ميندلسون" و "إيساي ديفيس"، وتدور أحداثه حول رجل وزوجته يواجهان أزمة بسبب وقوع ابنتهما المريضة بشدة في الحب مع تاجر مخدرات مبتدئ.

ومن دولة "تشيلي"، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان البندقية فيلم Ema، وهو من إخراج "بابلو لاراين"، ويشارك في بطولته "ماريانا ندي جيرولامو"، و"كريستان سوراس"، وجيل جارسيا"، و"باولو جيانيني" و "سانتياجو كابريرا".





وسيكون العرض الأول للفيلم على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.

ومن فرنسا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان، فيلم Gloria Mundi، وهو فيلم درامي من إخراج "روبرت جوديجيان"، ويشارك في بطولته النجمة " أريان أسكاريدي" و "جيان بيري داروسين"، و "جيرارد ميلان"، و "أنييس ديموستيي".

ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".





ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".

وسيكون عرضه الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن إنتاج برتغالي فرنسي مشترك، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا 2019، فيلم A Herdade، وهو فيلم ناطق باللغة البرتغالية من إخراج "تياجو جويدس"، ويشارك في بطولته "ألبانو جيرودينمو"، و"ساندرا فاليرو"، و "ميجيل بورجيس".

ومن أفلام البلوك بوستر المشاركة بالمسابقة الرسمية والمرشحة لنيل الأسد الذهبي، فيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس.





ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".

ومن الأفلام البارزة المشاركة ضمن المسابقة الرسمية، فيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat ، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج.





ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.





وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

ومن إيطاليا، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا فيلم The Mafia Is No Longer What It Used to Be، وهو فيلم وثائقي للمخرج "فرانكو ماريسكو".

وتشارك النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن بفيلمها الجديد Marriage Story بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا هذا العام، وهو من بطولة "ادام درافير" و "لورا ديرن" و "ألان أدلا"، ومن إخراج "نواه بومباش".





وتدور أحداث الفيلم حول مخرج وزوجته الممثلة، يتعرضان للعديد من الأزمات في حياتهم الشخصية والمهنية بسبب طلاقهما.

ومن إنتاج فرنسي إيطالي مشترك، يشارك فيلم Martin Eden بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من إخراج "بيترو مارسيلو"، وهو فيلم مقتبس من رواية طرحت في عام 1909 بنفس العنوان، للكاتب "جاك لندن".

وفيلم The Mayor of Rione Sanità الإيطالي، الذي يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان، من إخراج "ماريو مارتوني".





وهو فيلم جريمة درامي، مستوحى من العمل المسرحي الذي يحمل نفس العنوان وعرض للمرة الأولى في عام 1960 من تأليف الممثل والمؤلف المسرحي "إيدواردو دي فيليبو".

ومن الصين، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، فيلم No.7 Cherry Lane، وهو فيلم رسوم متحركة من إخراج المخرج "يونفان"، وبجانب مشاركته بالمهرجان الإيطالي، تم اختياره ضمن العروض الخاصة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ويشارك بالمسابقة الرسمية أيضا بالمهرجان، الفيلم الفرنسي An Officer and a Spy، وهو فيلم فرنسي درامي من إخراج "رومان بولانسكي".

وهو الفيلم الذي يتوقع أن يتسبب في إثارة جدل كبير خلال فعاليات مهرجان فينيسيا بدورته المرتقبة بسبب مخرجه "رومان بولانسكي" الذي سبق وأن تم طرده من أكاديمية الأوسكار لاتهامه بالتحرش بطفلة في عمر الـ 13 عام 1977.





وسيعرض الفيلم في يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، ومازال حضور المخرج "رومان بولانسكي" لعرضه الخاص مثار شكوك.

ومن إنتاج أوكراني وتشيكي وسلوفاكي مشترك، يشارك فيلم The Painted Bird بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج المخرج "فاكلاف مارهول"، وهو مقتبس من رواية الكاتب "جيرسي كوزنسكي"، التي تحمل نفس الاسم.

ومن إنتاج سعودي ألماني مشترك، يشارك بالمسابقة الرسمية للدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا، فيلم The Perfect Candidate، وهو فيلم سعودي ناطق بالعربية، تدور أحداثه في إطار درامي، وهو من إخراج المخرجة هايفا المنصور، التي تعتبر أول مخرجة سعودية في تاريخ صناعة السينما بالمملكة، ويلعب دور البطولة بالفيلم "نيلا آل زهراني".

وفيلم Saturday Fiction، وهو فيلم صيني، من إخراج المخرج الصيني "لو يي"، وتدور أحداثه في إطار درامي، ويجسد دور البطولة به "جونج لي"، بمشاركة "توم وولسكيها".

ومن إنتاج أمريكي إيطالي مشترك، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان الإيطالي، فيلم Waiting for the Barbarians وهو فيلم درامي من إخراج "سيرو جويرا".





ويعد الفيلم من الأفلام المقتبسة المشاركة بمهرجان فينيسيا ضمن المسابقة الرسمية، وهو مستوحى من رواية تحمل العنوان نفسه للمؤلف "جي إم كويتزي".





ويعرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان وتحديدا في يوم 6 من شهر سبتمبر المقبل.

ومن إنتاج فرنسي برازيلي مشترك، يشارك فيلم Wasp Network، للمخرج "أوليفر أسياس"، بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، وهو من بطولة النجمة الكبيرة بينولوبي كروز و إيدجار راميرز، و واجنر مورا.