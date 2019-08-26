اسعار الحديد والاسمنت في المصانع المصرية اليوم الإثنين 26/8/2019





استقرت اسعار الحدسيد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 26/8/2019 وذلك بعدما إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسباب استقرار أسعار الحديد ومواد البناء





سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.





أسعار الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019





السويدي 840 جنيه

أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه

أسمنت طرة 840 جنيه

أسمنت حلوان 840 جنيه

السويس للأسمنت815 جنيه

أسمنت العريش العسكري 820 جنيه

أسمنت سيناء 820 جنيه

لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه

الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه

المسلح 855 جنيه





أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019





المصريين 11600

بشاي 11600

عز 11600

عز الدخيلة 11600

الجارحي 10150

الكومي 11430

المراكبي 11550

العشري 11500

الجيوشي 11500