اسعار الحديد والاسمنت في المصانع المصرية اليوم الإثنين 26/8/2019
استقرت اسعار الحدسيد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين 26/8/2019 وذلك بعدما إنخفضت في مصر خلال الفترة السابقة وذلك نتجة قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري وننشر فيما يلي تحديث جديد لاسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسباب استقرار أسعار الحديد ومواد البناء
سعر الحديد المسلح والأسمنت، بسبب إنخفاض القوه الشرائية لهما وقلة الطلب على السحب للمنتجات من المصانع.
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019
السويدي 840 جنيه
أسمنت مصر بني سويف 830 جنيه
أسمنت طرة 840 جنيه
أسمنت حلوان 840 جنيه
السويس للأسمنت815 جنيه
أسمنت العريش العسكري 820 جنيه
أسمنت سيناء 820 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 825 جنيه
الشركة العربية للأسمنت النصر 825 جنيه
المسلح 855 جنيه
أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 26/8/2019
المصريين 11600
بشاي 11600
عز 11600
عز الدخيلة 11600
الجارحي 10150
الكومي 11430
المراكبي 11550
العشري 11500
الجيوشي 11500
مصر ستيل 11500
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