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أمير الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:22 م
أمير الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل
صورة تعبيرية
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أية حمروشي
 
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وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة.

وشدد على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وقدم أمير منطقة الحدود الشمالية في اتصال هاتفي اليوم مع والد الطفل المتوفى عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلا الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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