تخصصي بريدة ينهي انتظار مواعيد تخطيط المخ والاعصاب بواقع 45 مريضا





وقدم شكره لمنسوبي عيادة المخ والاعصاب ممثلا بمنسق القسم فني التمريض عبدالله الرشيدي والدكتور جواد عالم والذين كان لهم دور في إتمام هذه المهمة وإنهاء كافة مواعيد الانتظار بالقسم.





قام مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بإنهاء كافة مواعيد الانتظار في عيادة تخطيط المخ والأعصاب بالعيادات الخارجية ( EEG ) وذلك بواقع 45 مريضا حيث تم إجراء التخطيط لهم خلال إجازة العيد وذلك بهدف التخفيف على المرضى في قوائم الانتظار لهم وتسريع عملية تقديم الخدمة لهم بزمن قليل بدون الانتظار أيام طويلة.من جانبه قدم مدير العيادات الخارجية الاستاذ عبدالحكيم المنديل شكره لإدارة المستشفى على تقديم كافة التسهيلات في سبيل تقديم خدمات ذات جودة عالية للمرضى والعمل بمثل تلك المبادرات لتقليل قوائم انتظار المرضى في المواعيد والتي نسعى من خلالها ليكون المريض وخدمته هي شعارنا الأول في هذا المستشفى.