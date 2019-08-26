حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين .. ويوضح أمرا هاما بشأن الدفعة الـ 22

منذ إطلاق برنامج حساب المواطن ، وتتولى دفعات الدعم من حساب المواطن دون انقطارع وبشكل دوري وشهري، حيث تم انشاء حساب المواطن لتقديم الدعم المادي للأسر السعودية للتخفيف من الأثر المباشر وغير المباشر المحتمل من خطة الإصلاحات الإقتصادية على حياتهم المعيشية، ويستهدف حساب المواطن الفئات المستحقة المختلفة، بما يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويُقدم الدعم بشكل نقدي يتم إيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين، ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية، حيث يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.





وفي نفس السياق، يلتزم حساب المواطن دائمًا بالرد على تساؤلات المواطنين المختلفة المتعلقة بشروط الاستحقاق ومواعيد إيداع الدفعات وطريقة التقديم، وغيرها من الاستفسارات، ويجيب حساب المواطن على تلك الاستفسارات مزيلًا أي غموض حوله، وفيما يلي سنقدم لكم أبرز الأسئلة التي وردت إلى حساب البرنامج الرسمي، قبيل إيداع الدفعة المقبلة الـ22، وردود البرنامج عليها.

حساب المواطن يجيب على استفسارات المواطنين





ورد إلى حساب المواطن العديد من التساؤلات قبل إيداع الدفعة الـ22 من دعم الحساب منها ما هو متعلق بالدفعة ومنها ما هو متعلق بشروط استحقاق دعم حساب المواطن بشكل عام وهي كما يلي:





1- سؤال المواطن

متى موعد إيداع الدفعة الـ22 في الحساب البنكي للمستفيدين؟.





رد حساب المواطن

أكّد البرنامج على أنه : سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.









2- سؤال المواطن

مواطن يسأل بشأن إمكانية انضمام والدته إلى حساب المواطن للحصول على الدعم، بعد أن توفي زوجها ولديها 5 أولاد وبنت، والمحكمة تقول: إنه لا يوجد صك إعالة، وفي المقابل البرنامج يرفض تسجيلها بسبب عدم وجود الصك، فما الحل؟





رد حساب المواطن

قال البرنامج أن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، وبإمكان الأرملة إضافة الأبناء وإرفاق أحد المستندات المطلوبة (صك ولاية أو صك حصر الورثة).





3- سؤال المواطن

أنا أكمل بعد شهر 24 عامًا هل بإمكاني التسجيل كفرد مستقل؟





رد حساب المواطن

“بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.









4- سؤال المواطن

أنا جاءني ولد وأضفته معي هل يحتسب معي في الدفعة 22؟





رد حساب المواطن :

في حال تمت إضافة التابع بعد تاريخ 10″ أغسطس ” سيتم دراسة أهلية التابع ضمن دورة الأهلية لشهر ” أكتوبر” وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ولن تشمله دفعه شهر سبتمبر.









5- سؤال المواطن

أحد يرغب في بافتتاح مقهى وترخيصه من البلدية وتساءل هل ذلك يتعارض مع وجود نشاط تجاري؟





رد حساب المواطن

يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه عن واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك.





وأضاف أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على مبلغ الاستحقاق، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.









6- سؤال المواطن

هل يمكن خذف تابع من حساب المواطن وما تاثير ذلك على دعمه من البرنامج؟





رد حساب المواطن

بالإمكان حذف التابع باستثناء الزوجة، من خلال البوابة الإلكترونية “تسجيل دخول، تفاصيل الطلب، بيانات التابعين” وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ، وأضاف أن ذلك لا يؤثر ذلك على التابع.









7- سؤال المواطن

زوجة تريد الإنفصال عن زوجها في حساب المواطن ةالتسجيل كمستفيد رئيسي ؟





رد حساب المواطن

لا يمكن للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي إلا في الحالات التالية:





المهجورة .

متزوجة من غير سعودي .

عائلة سجين.

عائلة فاقد الأهلية

زوجها غائب.





ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.