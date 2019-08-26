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عاصي الحلاني يوجه رسالة للشعب التونسي بعد نجاح حفل "قرطاج"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:59 ص
عاصي الحلاني يوجه رسالة للشعب التونسي بعد نجاح حفل قرطاج
عاصي الحلاني
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الفجر الفني
 
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وجه الفنان عاصي الحلاني، رسالة شكر للشعب التونسي، بعد نجاح حفله الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس.


ونشر "الحلاني" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من الحفل معلقًا عليها قائلا: "الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة، مهرجان قرطاج الدولي، تونس بالقلب".

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