عاصي الحلاني يوجه رسالة للشعب التونسي بعد نجاح حفل "قرطاج"









ونشر "الحلاني" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من الحفل معلقًا عليها قائلا: " الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة، مهرجان قرطاج الدولي، تونس بالقلب".

وجه الفنان عاصي الحلاني، رسالة شكر للشعب التونسي، بعد نجاح حفله الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بتونس.