رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بخطة بناء المستوطنات بالضفة

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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موظفيه بإعداد خطط لبناء حي جديد في مستوطنة بالضفة الغربية.



وقال نتنياهو اليوم الاثنين إن الحي الجديد في مستوطنة دوليف سيضم حوالي 300 وحدة سكنية. تأتي هذه الخطوة ردًا على مقتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا من المستوطنة وإصابة شقيقها وأبيها في انفجار وقع الأسبوع الماضي.



اضاف نتنياهو: "سنعمق جذورنا ونضرب أعدائنا. سنواصل تعزيز وتطوير المستوطنات".



كانت التوترات عالية في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، والتي أشعلتها الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في موقع يقدسه كلاهما. وجاء الهجوم المميت وسط تصاعد العنف على طول حدود غزة أيضا.

