ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بخطة بناء المستوطنات بالضفة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:02 ص
رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بخطة بناء المستوطنات بالضفة
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موظفيه بإعداد خطط لبناء حي جديد في مستوطنة بالضفة الغربية.

وقال نتنياهو اليوم الاثنين إن الحي الجديد في مستوطنة دوليف سيضم حوالي 300 وحدة سكنية. تأتي هذه الخطوة ردًا على مقتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عامًا من المستوطنة وإصابة شقيقها وأبيها في انفجار وقع الأسبوع الماضي.

اضاف نتنياهو: "سنعمق جذورنا ونضرب أعدائنا. سنواصل تعزيز وتطوير المستوطنات".

كانت التوترات عالية في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، والتي أشعلتها الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في موقع يقدسه كلاهما. وجاء الهجوم المميت وسط تصاعد العنف على طول حدود غزة أيضا.
Advertisements
المزيد عن: رئيس الوزراء الإسرائيلي خطط بناء المستوطنات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر