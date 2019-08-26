"المرور": يجب على قائد الدراجة الآلية أو العادية تجنب أمرين
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:00 ص
أية حمروشي
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حذرت إدارة المرور، اليوم الأحد، سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
وقالت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ”: قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر، يعد مخالفة مرورية.
وقالت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ”: قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر، يعد مخالفة مرورية.
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