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"المرور": يجب على قائد الدراجة الآلية أو العادية تجنب أمرين

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:00 ص
المرور: يجب على قائد الدراجة الآلية أو العادية تجنب أمرين
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أية حمروشي
 
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حذرت إدارة المرور، اليوم الأحد، سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.

وقالت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ”: قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر، يعد مخالفة مرورية.

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