مياه الشرب بالفيوم: تطبيق نظام المناوبة لوصول المياه لقرية الكعابي القديمة

طريق مصر الفيوم القديم ويشمل "ابوعيطة، الشيخ سالم، الشيخ عبد الكريم، مساكن ميمنة، عزبة الديب، الزيات، ابو الشعر".



وأكد اللواء هشام درة، رئيس الشركة، أن من حق كل مواطن أن تتواجد عنده مياه الشرب لأنه حق اصيل يضمن له الحياه وان العمل بنظام المناوبة فترة مؤقتة ما بين بعض المناطق بجرفس والكعابى القديمة لحين الانتهاء من تنفيذ خط مطرطارس الكعابى البالغ قطره ٢٢٥ مم وبطول ٤٥٠٠ متر من أجل القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب بهذه القرية.



وناشد درة أهالينا داخل هذه المناطق بضرورة التكاتف والتلاحم من أجل انجاح هذه المناوبة حتى نضمن وصول مياه الشرب لقرية الكعابى القديمة وحفاظا على أهالينا داخل هذه القرية من شباب ورجال وسيدات وتكبدهم مشاق كثيرة من اجل الحصول على احتياجاتهم من مياه الشرب من القرى المجاورة.



وأضاف ان الشركة ستفرض رقابة مشددة وصارمة على محابس الغلق داخل حيز المناوبة حتى نضمن نجاحها وان أى موظف داخل الشركة أو مواطن يثبت تلاعبه بالمحابس سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص.







أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى، بخصوص عدم انتظام مياه الشرب بقرية الكعابى القديمة وتطبيق نظام مناوبة حتى يتسنى للجميع الحصول على مياه الشرب، أنه سيتم العمل بنظام المناوبة ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٨-٨-٢٠١٩ من أجل وصول مياه الشرب لكافة أهالينا داخل قرية الكعابى القديمة لحين الانتهاء من تنفيذ خط مطرطارس الكعابى وذلك بعدما تم ترسيته على احد المقاولين لبدء اعمال الحفر.وأشارت الشركة، إلى أن سيتم العمل بنظام المناوبة لمدة يومين فقط من كل اسبوع وهما يومى الاحد والاربعاء وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى والمناطق المتأثرة من جرفس هى "مدخل شبكة الكهرباء، طريق المقابر، مدخل مصنع العلف"،