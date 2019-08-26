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وصول 448.119 حاجا إلى المدينة المنورة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:58 ص
وصول 448.119 حاجا إلى المدينة المنورة
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الفجر السعودي
 
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أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغ 448،119حاجًا.

جاء ذلك وفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت اللجنة أنه وفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، فقد غادر274،587 حاجًا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 173،509حاجًا.
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