120 يومًا إجازة في العام الدراسي الجديد

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تحل 4 إجازات دراسية خلال العام الدراسي الجديد، حيث سيتمتع الطلاب والمعلمون بها وهي: إجازة اليوم الوطني، ومنتصف العام الدراسي، وعيد الفطر المبارك، ونهاية العام.



ويأخذ الطلاب والمعلمون 120 يومًا في إجازة، تتوزع كالآتي: يوم واحد إجازة اليوم الوطني، و16 يومًا إجازة منتصف العام الدراسي، و23 يومًا إجازة عيد الفطر المبارك، و80 يومًا لإجازة نهاية العام.



و اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التقويم الدراسي للعام الجديد، حيث ستكون إجازة اليوم الوطني يوم الاثنين 24 01 1441هـ الموافق 23 09 2019م، فيما ستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 0705 1441الموافق 02 012020.



كما ستكون بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس 914 1441الموافق 07052020، وبداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 1019 1441الموافق 11 062020



ووفقًا للتقويم، فستكون بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بنهاية دوام الخميس 1910 1441 الموافق 11 06 2020، كما ستبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 0111 1441الموافق 22062020



وستكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 12 1441الموافق 16 082020، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 0401 1442الموافق 23 082020.



وستبدأ الدراسة للعام الدراسي الأحد المقبل 11 01 1442الموافق 30 082020.



