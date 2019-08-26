10 آلاف مشارك في ملتقى الصحة العالمي 2019 بالرياض

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يشارك 10 آلاف مشارك في ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، الذي سيعقد خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.



ويقام على هامش الملتقى الذي يشارك فيه 180 من الشركات الطبية والجهات ذات العلاقة، 9 مؤتمرات متنوعة، و6 ورش عملية بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر (CME)، حيث تنقسم المؤتمرات بين خمس مؤتمرات إكلينيكية وأربعة مؤتمرات غير إكلينيكية بما في ذلك: طب الطوارئ، وإدارة المختبرات، وتجربة المرضى، وإدارة الجودة، والأشعة الشاملة، وبناء المستشفيات، والهندسة الطبية الحيوية، والصحة الرقمية والقادة في قطاع الرعاية الصحية، كما تم اعتماد ساعات تدريبية مجانية.



ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان، ويعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة العربية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.