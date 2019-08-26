الأندية السعودية الأفضل في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

Advertisements

تبدأ الأندية السعودية رحلتها في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اعتبارًا من اليوم الاثنين.



ويلتقي النصر على أرضه السد القطري في التاسعة إلا ربعًا مساءً، فيما يحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في التاسعة إلا ربعًا مساء غد الثلاثاء في جدة.



وتشير الإحصاءات التي نشرها الاتحاد الآسيوي للعبة على موقعه الرسمي للأندية التي لا تزال في المسابقة حتى الآن، إلى أن مهاجم فريق الهلال (الفرنسي بافيتيمبي جوميز) يعتلي صدارة الهدافين برصيد سبعة أهداف، وإلى أنه سيكون بإمكان اللاعب زيادة حصيلته من الأهداف في المباريات التي سيشارك فيها مع فريقه.



ولفتت الإحصاءات إلى أن فريق الاتحاد يمتلك الرصيد الأعلى من الأهداف المسجلة بالبطولة هذا العام بمجموع 19 هدفًا أحرزها في ثماني مباريات خاضها الفريق حتى الآن.



ويعد النصر هو الفريق الأفضل على الإطلاق من حيث المحافظة على الكرة، بعدما وصلت نسبة استحواذه على الكرة 59.56%. ويعد الهلال هو أقرب الفرق من النصر؛ حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 55.38%، فيما يعد فريق شنجهاي الصيني صاحب أقل نسبة استحواذ بين الفرق المتأهلة لدور الثمانية؛ حيث بلغت نسبة استحواذه 44.29%.



وتشير الأرقام بوضوح إلى أن الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني، عانيا من غياب التوفيق في التسديدات نحو المرمى، بعدما ارتطمت خمس تسديدات لكل فريق بالخشبات الثلاث، وهما يتأخران بفارق تسديدة واحدة عن شنجهاي الصيني الذي يعتبر أكثر الفرق معاناةً من غياب التوفيق عن تسديدات لاعبيه باتجاه المرمى.



ويعتبر النصر هو صاحب العزيمة القوية بين الأندية المتأهلة لدور الثمانية، بعدما نجح في قلب تأخُّره في النتيجة ثلاث مرات، منها مباراتيه أمام الزوراء العراقي، وأمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16، لينهي المباراة فائزًا بنتيجة 3-2.