أول إجراء لأمير المنطقة الشمالية تجاه واقعة مقتل طفل عرعر

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على خلفية مقتل طفل في عرعر بعدما هاجمته كلاب ضالة، وجَّه أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع الحادثة.



وشدَّد أمير الشمالية على سرعة بدء أعمال اللجنة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.



وأجرى الأمير اتصالا هاتفيا بوالد الطفل المتوفى، لعزاءه ومواساته سائلًا الله له الرحمة.



وكان مغردون دشنوا وسمًا بعنوان ” كلاب مسعورة تقتل طفلًا في عرعر ” مطالبين بالتحقيق، وإيجاد حلول عاجلة للكلاب الضالة في المنطقة.



