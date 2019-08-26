فيصل الشريف: "أحسن معاملتهم" استغرق 3 أشهر لتصوير الأطفال المشردين حول العالم

أعرب الإعلامي السعودي فيصل الشريف، عن سعادته بمضمون برنامجه الجديد "فأحسن معاملتهم" والذي يدعم من خلاله الأطفال المشردين حول العالم ومن بينهم الأطفال الأفارقة والعرب، ومن المحتمل عرضه على قناة "اقرأ"، عقب الانتهاء من مراحل المونتاج قريبًا.

وأضاف فيصل الشريف، في تصريحات له اليوم الأحد، أن البرنامج فكرته تدور خارج الصندوق في دعم الأطفال؛ فهو يبحث عن المشردين منهم حول العالم، ويحاول إعادة تأهيلهم بشكل سليم وسوي حتى يتم دمجهم مرة أخرى في المجتمع، ويأتي البرنامج بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يذكر أن فيصل الشريف قام بجولة تصويرية في عدة دول منها السعودية والبحرين والإمارات وليبيا والصومال وأثيوبيا من أجل تسجيل حلقات برنامجه التي استغرقت حوالي 3 أشهر لخدمة الأطفال المشردين حول العالم.

كما شارك الإعلامي السعودي فيصل الشريف في حملة MBC الأمل #بصمة_أمل مع اللاجئين بتونس.