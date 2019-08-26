اعتماد 4 إجازات دراسية بـ120 يومًا للطلاب والمعلمين

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يتمتع الطلاب والمعلمون خلال العام الدراسي الجديد 1441 هـ والذي ينطلق الأحد المقبل 2 من شهر المحرم 1441 هـ، الموافق 1 سبتمبر 2019م، بـ 4 إجازات دراسية هي: إجازة اليوم الوطني، ومنتصف العام الدراسي، وعيد الفطر المبارك، ونهاية العام.



وفي التفاصيل، يبلغ مجموع أيام العطل خلال العام (120 يومًا ) على النحو التالي: يوم واحد إجازة اليوم الوطني، و16 يومًا إجازة منتصف العام الدراسي، و23 يومًا إجازة عيد الفطر المبارك، و80 يومًا لإجازة نهاية العام.



وبحسب التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي الجديد 1441 هـ الذي اعتمده وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ؛ فسوف تكون إجازة اليوم الوطني يوم الاثنين 24 01 1441هـ الموافق 23 09 2019م.



وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 0705 1441الموافق 02 012020



وستكون بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس 1409 1441الموافق 07052020



وبداية إجازة نهاية العام للطلاب بنهاية دوام الخميس 1910 1441الموافق 11 062020



وتكون بداية إجازة المعلمين والإداريين ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بنهاية دوام الخميس 1910 1441 الموافق 11 06 2020،



وتبدأ إجازة المعلمين والإداريين في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الاثنين 0111 1441الموافق 22062020



وستكون عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 12 1441الموافق 16 082020



وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 0401 1442الموافق 23 082020



ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي الأحد المقبل 11 01 1442الموافق 30 082020