صحيفة تركية: رشى لأردوغان ووزير داخليته من المعينين على البلديات الكردية

أشارت صحيفة "زمان" التركية إلى ما وصفته بالوثائق التي تتضمن قائمة الهدايا (الرشاوى) التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية سليمان صويلو ووزراء سابقون من الأوصياء المعينين حديثاً على البلديات الكردية.

وعلق رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي سزائي تملي، على قرارات أردوغان بإقالة رؤساء بلديات ماردين وفان وديار بكر، وتعيين وصاة بدلاً منهم من حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "أوجه السؤال للسيد وزير الداخلية سليمان صويلو مرة أخرى: هل حصلتم على هدايا بمئات آلاف الليرات من الوصاة؟ أم لا؟ إذا لم تحصلوا على الهدايا، فما حقيقة الوثائق التي تحتوي على قوائم وفواتير هدايا لصالح رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء؟ ننتظر منكم الإجابة. إذا حصلتم على رشوة، فأنتم مرتشون، وإن لم تحصلوا فالوصاة يتلاعبون بالفواتير ومتورطون في فساد كبير".

وأوضح رئيس بلدية ماردين المقال أحمد ترك، في تصريحات له على قناة "ARTI TV"أن وزير الداخلية سليمان صويلو حصل على هديتين بقيمة آلاف الليرات التركية خلال فترة الوصاية السابقة على رئاسة البلدية.

وأشار تُرك إلى أن أردوغان أيضاً تنفع بهدايا من الوصي السابق الذي عين على المدينة وأعيد تعيينه مرة أخرى، قائلاً: "لدي الفواتير الخاصة بها. الهدية بقيمة 136 ألفًا و944 ليرة تركية".

موقع وتناقلت مواقع إخباريبة تركية وثائق وقوائم بفواتير قالت إنها "خاصة بالهدايا التي حصل عليها عدد كبير من المسؤولين في حكومة حزب العدالة والتنمية، من بينهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، والوزراء السابقون عصمت يلماز، وفكري إيشيك، وفايسال أروغلو، عضو حزب العدالة والتنمية محمد أوزهسكي الذي اتهم رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور يافاش بالفساد دون أدلة".

وتظهر الوثائق أن أردوغان حصل على هدية بقيمة 136 ألفاً و946 ليرة ، بينما حصل وزير الداخلية سليمان صويلو على هديتين الأولى بقيمة 39 ألف و883 ليرة، والثانية بعدها 10 أشهر بقيمة 24 ألف ليرة تركية.