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الأهلي يستقر على مدربه الجديد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:19 ص
الأهلي يستقر على مدربه الجديد
ريكاردو جوميز
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الفجر الرياضي
 
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استقرت لجنة التخطيط لقطاع الكرة بنادي الأهلي على اسم المدرب الجديد الذي يخلف مارتن لاسارتي في تدريب القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

 

ووصل الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتدريب القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

 

وتم الاتفاق على المقابل المالي ومدة العقد، وعدد أفراد الجهاز المعاون ويتبقي فقط توقيع ريكاردو على عقود تدريب الأهلي.

 

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