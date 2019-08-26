ترامب: مصر تحقق تقدما كبيرا تحت زعامة السيسي
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:32 ص
هدى عبدالرازق
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب، قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكستر نيوز" في نبأ عاجل.
وقال ترامب، خلال القمة، إنه من الملاحظ التقدم الكبير الذي تحققه مصر تحت زعامة الرئيس السيسي، مضيفًا أن الفريق الذي يعمل مع الرئيس المصري ممتاز جدًا.
وقال ترامب، خلال القمة، إنه من الملاحظ التقدم الكبير الذي تحققه مصر تحت زعامة الرئيس السيسي، مضيفًا أن الفريق الذي يعمل مع الرئيس المصري ممتاز جدًا.
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