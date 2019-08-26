ترامب: سنبحث ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيبحث اليوم في فرنسا ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، والمدد القانونية للاتفاق النووي، وغيرها".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في بياريتز: "لدينا يوم طويل من الاجتماعات اليوم... سنبحث ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية، والمدد القانونية للاتفاق النووي، وغيرها"، مؤكدا "سنرى ماذا سيحدث".

ولفت إلى أن واشنطن "لا تريد تغيير النظام الإيراني... نريد تغيير سلوك إيران، هذه دولة لديها العديد من الموارد ومن غير المقبول مطلقا أن يجبر الشعب على العيش بهذه الحال".

وبشأن دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة مقر انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية، قال الرئيس الأمريكي، إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغه بدعوة ظريف، لافتا إلى أنه أجاب بأنه لا بأس في ذلك.

وقال ترامب: "ماكرون أخبرني بدعوة ظريف للحضور هنا، وأبلغته بأنه لا بأس في ذلك معي، ولم يكن هناك أي قلة احترام في ذلك".

وأضاف: "أكن احتراما كبيرا لماكرون لكن من المبكر جدا أن ألتقي الإيرانيين أو أن أعقد لقاءات مع الإيرانيين"، نقلا عن وكالة سبوتنيك.