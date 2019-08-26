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الخبز الأسمر لعلاج نجم برشلونة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:19 ص
الخبز الأسمر لعلاج نجم برشلونة
عثمان ديمبلي
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الفجر الرياضي
 
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طلب كليموننت لينجليت مدافع برشلونة من زميله عثمان ديمبلي تناول الخبز الأسمر للعلاج من إصابته في افتتاحية بطولة الدوري الإسباني.

 

وقال كليمونت لينجليت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عقب الفوز على ريال بيتيس: "أنا لست الشخص الذي يقرر ما إذا كان ينبغي معاقبة ديمبلي أم لا.. أفضل أن يكون ديمبلي معنا وعليه أكل الخبز الأسمر من أجل اللعب مرة أخرى".


وللخبز الأسمر عديد الفوائد، منها أنه يحتوي على نسبة ألياف عالية تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة.

 

وأضاف لينجليت: "هذه المباراة ستساعدنا، لقد فعلنا الأمور بشكل صحيح من البداية".

 

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