السيسي وترامب يعقدان قمة ثنائية على هامش قمة الـ "G7" (فيديو)









عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيرة الأميركي دونالد ترامب، قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكستر نيوز" في نبأ عاجل.