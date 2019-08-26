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السيسي وترامب يعقدان قمة ثنائية على هامش قمة الـ "G7" (فيديو)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:25 ص
السيسي وترامب يعقدان قمة ثنائية على هامش قمة الـ G7 (فيديو)
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيرة الأميركي دونالد ترامب، قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكستر نيوز" في نبأ عاجل.


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