السيسي وترامب يعقدان قمة ثنائية على هامش قمة الـ "G7" (فيديو)
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:25 ص
هدى عبدالرازق
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيرة الأميركي دونالد ترامب، قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكستر نيوز" في نبأ عاجل.
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