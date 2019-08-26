جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة للتوعية البيئية بمدينة القصير

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، قافلة للتوعية البيئية بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة.



حاضر فى الندوة عبدالعزيز شيبة عبدالرحمن وكيل كلية الزراعة بقنا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأبوبكر عبدالمنعم باشا وكيل كلية الزراعة بقنا لشئون التعليم والطلاب، ومحمود نصر الدين محمد المدرس المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بقنا وأبوالحجاج نصر الدين أحمد مدير عام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، وبحضور اللواء يوسف الشاهد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصير والنائب أحمد أبوخليل عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بمدينة القصير وحشد كبير من اهالى مدينة القصير وممثلى الجمعيات الأهلية.



تناولت القافلة مصادر التلوث البيئى وكيفية التغلب عليها، وتناولت العوامل المؤثرة على تلوث الغذاء والأضرار الناجمة عنها على البيئة وصحة الإنسان، كما تناولت القافلة موضوع تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وكيفية الاستفادة منها فى تصنيع أسمدة عضوية "كمبوست" بدلًا من حرقها وتلويث البيئة بسبب عملية الحرق، بالإضافة إلى تناول موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء وتعريف الكهرباء وكيفية وصولها للمستهلك وكيفية حساب الاستهلاك والطرق المستخدمة لترشيد استهلاك الكهرباء.



وتحدث أبوالحجاج نصر الدين أحمد مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، عن جهود وزارة البيئة فى المحافظة على بيئة البحر الأحمر كمناطق سياحية هامة وكذلك المحميات الطبيعية بالمنطقة.



وفى نهاية اللقاء دارت مناقشة بين الحضور وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى، تم خلال الرد على كافة الاستفسارات التى طرحها الحضور.

