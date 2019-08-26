"3 سيارات إطفاء".. انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مصر القديمة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:24 ص
داليا عادل
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أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائى لمعانية الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية التابعة لدائرة القسم، لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية عنما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق دون وقوع اصابات.
البداية عنما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق دون وقوع اصابات.
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