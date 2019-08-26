ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"3 سيارات إطفاء".. انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مصر القديمة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:24 ص
3 سيارات إطفاء.. انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مصر القديمة
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائى لمعانية الحريق الذى نشب داخل شقة سكنية التابعة لدائرة القسم، لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عنما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق دون وقوع اصابات.

Advertisements
المزيد عن: مصر القديمة حريق شقة الحماية المدنية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر