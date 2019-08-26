جامعة جنوب الوادى تحصد المركز الأول فى مسابقة كأس المعرفة







وفي دور الثمانية فاز علي جامعة أسوان ثم في نصف النهائي تغلب علي جامعة سوهاج، وحقق الفوز في النهائي علي جامعة بني سويف بنتيجة 8-3 لتحصل جامعة جنوب الوادى على الكأس.

حصدت جامعة جنوب الوادى، المركز الأول في مسابقة كأس المعرفة Knowledge Cup والتى نظمتها جامعة عين شمس بالمعسكر الدائم برأس البر، وجاءت مشاركة جامعة جنوب الوادى في المسابقة برعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، والدكتور أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.شاركت في المسابقة 15 جامعة مصرية؛ هى جنوب الوادى، عين شمس، المنصورة، حلوان، بنى سويف، الوادى الجديد، أسوان، سوهاج، الدلتا للعلوم، بنها، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، السادات والسويس.وضم وفد جامعة جنوب الوادى، الطلاب محمد صبور سعدالدين وأسماء فكري مصطفي وأحمد عبدالفتاح أبوالخير وصابرين علي محمد، بإشراف منصور حسين مشرف الوفد ومحمد عدلي مدير النشاط العلمي ومحمد وليد مدير رعاية الشباب المركزية، وفي مرحلة دور المجموعات حصل فريق جامعة جنوب الوادى علي المركز الأول بالمجموعة بعد الفوز علي جامعات عين شمس وبنها وحلوان.