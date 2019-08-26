الخارجية الإماراتية تستنكر محاولة الحوثي استهداف جازان بصواريخ باليستية
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها وإدانتها لمحاولات الميليشيات الحوثية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ6 صواريخ باليستية.
وجددت الإمارات،
في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، "تضامنها الكامل مع المملكة العربية
السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء
في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة الإرهاب".
وأشار البيان إلى
أن "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي
على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة".
وكان المتحدث الرسمي
باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي،
أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية
أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية
والمدنيين بمدينة جازان.
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