السفير آل جابر: السعودية والإمارات عازمتان على إعادة الاستقرار للأراضي اليمنية

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أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، اليوم الاثنين، أنّ البيان الصادر عن المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة يؤكّد على روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك لإعادة الأمن والاستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لأراضيه كافة.



وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليمنيون قادرون بدعم أخوتهم في التحالف على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم، طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني، أمّا من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية، وسنكون صفًا واحدًا إلى جانبهم».



وأضاف: «تسعى قيادة وحكومة المملكة دومًا لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره».





وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت وزارتا الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانًا مشتركًا، أكّدتا فيه استمرار كل جهود حكومتي البلدين السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.



وأعرب البيان عن رفض حكومتي البلدين واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة عدن وما تلاها من أحداث امتدَّت إلى محافظتي أبين وشبوة.



وأضاف البيان: «إزاء ذلك فإنَّ حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وانطلاقًا من مسؤوليتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تؤكدان على استمرار جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية كافة بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني».



في سياق متصل، أكّد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أهمية العلاقات الأخوية التي تربط المملكة بشقيقتها دولة الإمارات، واصفًا البلدين بأنّهما حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة.



وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم».



