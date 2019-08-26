تراجع الدولار اليوم الإثنين 26/8/2019 بعد تخفيض سعر الفائدة





تراجع الدولار بعد تخفيض سعر الفائدة بشكل طفيف، لتصبح أسعار الدولار مقابل الجنيه وفقًا لأخر تحديث لموقع دولار لايف .





وعن سعر الدولار بتداولات فى السوق السوداء شهدت استقرار نسبي، حيث سجلت اسعار الدولار في السوق السوداء تراجع ليعاود الاستقرار ليسجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.65 جنيهًا، وسعر الدولار اليوم فى مصر السوق السوداء حافظ على الاستقرار نتيجة استقرار الطلب مع توافر العملة الأمريكية بالسوق المصري.





ودائما ما نحرص عن استعراض سعر الدولار لحظة بلحظة من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار علي مدار اليوم مع متابعة كل التطورات فى المواقع ومن ضمنها موقع دولار لايف.





أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





أسعار الدولار في البنوك:





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك مصر





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي





16.51 جنيهًا للشراء

16.61 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك البركة





16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك قناة السويس





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع



