دونالد ترامب: مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة السيسي

أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، إن مصر قامت بأداء رائع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بما تنفذه الدولة المصرية على جميع الأصعدة.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، التى تقام في فرنسا.



