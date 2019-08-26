حاولت إنقاذه.. غرق طالب وشقيقته بسبب "لقمة العيش" بسوهاج
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:11 ص
أبورية حسين
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لقى طالب وشقيقته مصرعهما غرقا داخل بئر للصرف الصحى، حيث توفى الأول فيما حاولت شقيقته استخراجه، فلقيت مصرعها هى الأخرى بجواره حال تنظيف معمل لتصنيع المخللات وتم إيداع الجثتين بمستشفى أخميم.
تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج بلاغا يفيد بمصرع كلا من "أحمد ك ك ا" 18 عاما طالب ويقيم بندر اخميم وشقيقته "إسراء ك ك ا" 15 عاما طالبة وتقيم بذات الناحية.
بالإنتقال والفحص وسؤال والدهما "كمال ك ا ا" 49 عاما صاحب معمل تصنيع مخللات قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بالمعمل سقط الأول داخل غرفة صرف صحي وحال قيام الثانية بمحاولة انتشاله سقطت معه وتوفيا ونفي الشبهة الجنائية.
ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج بلاغا يفيد بمصرع كلا من "أحمد ك ك ا" 18 عاما طالب ويقيم بندر اخميم وشقيقته "إسراء ك ك ا" 15 عاما طالبة وتقيم بذات الناحية.
بالإنتقال والفحص وسؤال والدهما "كمال ك ا ا" 49 عاما صاحب معمل تصنيع مخللات قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بالمعمل سقط الأول داخل غرفة صرف صحي وحال قيام الثانية بمحاولة انتشاله سقطت معه وتوفيا ونفي الشبهة الجنائية.
ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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