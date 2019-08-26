قادة مجموعة السبع يكافحون من أجل تحقيق تقدم في الاقتصاد

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يختتم زعماء مجموعة السبعة قمة تهيمن عليها التوترات بشأن السياسات التجارية الأمريكية وزيارة مفاجئة لكبير الدبلوماسيين الإيرانيين.



سينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومضيف القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة التي تستمر ثلاثة أيام بمؤتمر صحفي مشترك الاثنين.



لكن أولًا، يعقد قادة مجموعة الدول السبع الديمقراطية الغنية - الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا - سلسلة من الاجتماعات حول تغير المناخ، وكيف تعمل التكنولوجيا الرقمية على تحويل العالم والقضايا الأخرى.



يطغى الاقتصاد العالمي المضطرب على الاجتماعات في منتجع بياريتز الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي.



قام ماكرون أيضًا بمقامرة كبيرة بدعوة وزير الخارجية الإيراني إلى بياريتز، على أمل تحقيق انفراجة في التوترات العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

