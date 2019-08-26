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ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:44 ص
ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم
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محمد جمال
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد يقوم بتجهيز عرض أخير لضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى ينوى أن ينقض على صفقة نيمار دا سيلفا لاعب باريس وضمه من خلال عرض أخير بعد نعثر مفاوات باريس مع برشلونة لبيع اللاعب للبلوجرانا.


وأشارت الصحيفة أن فى حال نجاح ريال مدريد فى ضم اللاعب سوف يتم الإعلان عنه يوم 2 سبتمبر المقبل فى ملعب سانتياجو بيرنابيو.
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