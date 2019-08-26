اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:24 ص
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يعقد اليوم، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.
ويقام المؤتمر فى تمام الحادية عشرة صباحًا للكشف عن أهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التى تقام خلال دورة هذا العام.
كان مهرجان الجونة السينمائي، أعلن عن عرض عدد من الأفلام الطويلة، التي شاركت بالعديد من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى، مثل "كان"، و"برلين" و"كارلوفي فاري"، و"إدفا"، في برنامج دورته الثالثة هذا العام، المُقامة في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.
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