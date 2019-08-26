محمود السعيد: عضوية المؤسسة الأوروبية خطوة نحو الاعتماد الدولي

حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عامي 2018 و 2019 علي عضوية المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة European Foundation for Management Development وهي جمعية دولية لا تهدف للربح، ومقرها بروكسل في بلجيكا.





وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في تصريحات صحفية إن المؤسسة الأوروبية أكبر جمعية شبكات في أوروبا في مجال التطوير الإداري ، وتضم أكثر من 890 منظمة عضو من الأوساط الأكاديمية ، والأعمال التجارية ، والخدمات العامة والاستشارات في 88 دولة، بينها جامعة كامبريدج البريطانية و جامعة ستانفورد الأمريكية.





وأضاف "السعيد" أن حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على عضوية المؤسسة الأوروبية سببه السمعة الدولية الممتازة، وسيتيح ذلك عمل توأمة مع جامعات أخرى ذات سمعة طيبة على المستوى الدولي، وهي خطوة أولى نحو الحصول على الاعتماد الدولي لكلية الاقتصاد وعلوم السياسية.





ولفت إلى أن "كلما زادت البرامج التعليمية في جامعة القاهرة وخاصة تلك المعترف بها دولياً زاد ذلك من تصنيف الجامعة عالمياً".



