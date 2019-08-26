نجاح قوي لأغنية أبو الجديدة "عيش يا قلبي" فور عرضها (فيديو)
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:43 ص
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طرح الفنان أبو، أغنيته الجديدة بعنوان "عيش يا قلبي" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
واقتربت الأغنية من تحقيق 100 ألف مشاهدة بعد 10 ساعات فقط من طرحها بقناة أبو بيوتيوب.
أغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.
جدير بالذكر أن "أبو" حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "3 دقات" حيث تجاوزت نسب المشاهدة إلى أكثر من نصف مليار فى أقل من عامين.
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